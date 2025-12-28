Бурен вятър духа във високите части на Рила и Пирин, опасност от падащи дървета и лавини

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във високите части на Рила и Пирин, вероятно и други планини, духа бурен вятър, предупреждават на Фейсбук страницата си от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. В горския пояс има опасност от падащи дървета.

През следващите дни ще има акумулации на сняг по подветрените склонове и негативните форми на релефа (улеи, дупки и т.н.) и съответно повишаване на лавинната опасност, допълват от ПСС.

Планинските спасители съветват туристите да се движат изключително по зимната колова маркировка, а при нужда да звънят на телефон 112.

По-рано от ПСС съобщиха за БТА, че температурите в планините са отрицателни, има мъгла, силен до ураганен вятър, на места над 100 км/ч. Много от съоръженията във високата планина няма да работят заради вятъра.