Слънце през деня, студ през нощта в последните дни на годината

През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. Значителна ще бъде облачността над планинските и североизточните райони, където на отделни места ще превали слаб сняг. Вятърът ще бъде умерен и временно силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София – около минус 3°. Атмосферното налягане е близо до средното за месеца, утре през деня ще се понижава.

Утре преди обяд над планинските и североизточните райони облачността ще бъде все още значителна, но ще се разкъсва и намалява, и след обяд в цялата страната ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад, след обяд - ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над северното крайбрежие - със значителна облачност. Ще духа силен и поривист вятър от запад-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде променлива, след обяд - често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.

През следващите дни ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, без валежи, пише БТА.

Във вторник минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а дневните ще се повишат относително, максималните ще бъдат предимно между 6° и 11°. След обяд и през нощта срещу сряда с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух.

В сряда ще бъде ветровито и сравнително студено, температурите ще бъдат с малък денонощен ход - минималните между минус 5° и 0°, а максималните - между минус 2° и 3°. В новогодишната нощ ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Вятърът ще бъде до умерен, от северозапад. Към полунощ температурите ще бъдат от минус 8° на места в Западна България, до минус 1° в източните райони.