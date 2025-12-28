ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затвориха почти всички писти в ски зоната над Банско

8276
Ски зоната ще бъде затворена до обяд. СНИМКА: pixabay

Почти всички ски писти над Банско са затворени, с изключение на Ски път-1 и Коларски. Кабинковият лифт и пътят към планината все още работят, но има вероятност заради бурния вятър и тези съоръжения да спрат работа.

В ски зоните над Банско и Добринище условията се променят динамично, а вятърът във високите части достига до 98 км/ч, съобщава БНР.

Повече от едно денонощие е затворен за движение на тежкотоварни камиони и граничният преход „Илинден-Ексохи", заради наложена блокада от гръцките фермери, съобщиха още от Областно пътно управление. Засега Кулата-Промахон е отворен за всички превозни средства.

От Планинската спасителна служба предупреждават, че във високите части на Рила и Пирин, а вероятно и в другите планини, духа бурен вятър. В горния пояс има опасност от падащи дървета. През следващите дни ще се натрупа сняг по склоновете и улеите, което ще повиши лавинната опасност. Спасителите призовават хората да се движат само по зимната маркировка с колчетата, а при нужда - да се обаждат на тел. 112.

Десетки сигнали за паднали дървета, висящи покривни конструкции и повредени автомобили има в пазарджишка област, най-много са в Панагюрище.

И в Пловдив има щети по коли, а в София аварийните екипи отстраняват паднали клони и дървета в различни райони.

Оранжев код за бурни ветрове е в сила за 12 области в централната и западната част от страната. На места се очаква скоростта на поривите да надхвърли 100 км/ч.

