Вятърът ще утихне чак догодина, жълт код в цялата страна и утре (Обзор)

Пориви от 100 км/ч в планините, без ток останаха в Банско и Разлог, свлече се новата изолация на саниран блок в Асеновград

Ураганният вятър, който причини щети в неделя и вдигна пожарникари и аварийни екипи на крак, ще утихне чак през първите дни на новата година. И в понеделник Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт код в почти цялата страна. Затова през следващите дни не паркирайте под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции, шофирайте внимателно и се оглеждайте за летящи предмети, препоръчително е и да обезопасите незакрепени предмети по терасите и первазите. Ураган изкорени дървета в Добринище. СНИМКА: Петър Хаджиев

Силно ще духа в понеделник в цяла Северна България, по Черноморието, София и Софийска област, областите Пазарджик и северните части на Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Смолян. А където не духа, сутрините ще бъдат мъгливи.

В неделя скоростта на вятъра стигна до 100 км/ч в планините, затова и някои от туристическите съоръжения във високите части не работиха въпреки официалното откритият ски сезон в зимните ни курорти. От Планинската спасителна служба предупредиха хората да избягват върховете и подветрените склонове заради опасност от лавини.

Пострадали хора няма, но има доста причинени щети най-вече заради падналите дървета.

Без ток останаха части от Банско, Разлог и Добринище, пазарджишките села Ивайло и Лесичово, където имало голяма авария. В Пазарджик са хвърчали и оградни решетки и външни тела на климатици. Само в Панагюрище до обяд пък имало 30 сигнала за паднали дървета. В Асеновград се е свлякла изолацията на новосаниран блок, а хората в мрежата недоволстват, че ремонтът не е изпълнен качествено. Полетели са и части от ламаринен покрив, има и пострадали автомобили.

В Пловдив паднало дърво на “Капана” развалило част от коледната украса, а в Сопот са затиснати две паркирани коли. Там са мобилизирани пожарни екипи и три групи резачи, които да се справят с падналите клони и дървета. Сериозни щети в София няма, но на терен работиха шест аварийни екипа.