На 29 декември рожден ден имат

Стефан Мавродиев, актьор
Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията
Антон Ризов, състезател по спортна стрелба
Инж. Георги Харизанов, кмет на Батак
Иво Сиромахов, писател, драматург, сценарист, актьор
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Стефан Мавродиев, актьор
Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията
Антон Ризов, състезател по спортна стрелба
Инж. Георги Харизанов, кмет на Батак
Иво Сиромахов, писател, драматург, сценарист, актьор
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!