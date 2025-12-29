ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво падна върху колата на чешко семейство в прох...

Продължават блокадите на гръцките фермери

1440
Гръцките фермери блокират с трактори ГКПП Кулата-Промахон. Снимката е архивна СНИМКА: Антоанета Маскръчка

Трафикът на товарни автомобили през граничните преходи „Илинден“ – „Ексохи“ и „Капитан Петко войвода“ - „Орменион“ на границата с Гърция е временно преустановен в двете посоки заради блокада от гръцките фермери, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Заради силния вятър фериботната платформа, обслужваща Оряхово – Бекет на границата с Румъния, от 6:30 часа вчера временно преустанови работа. Трафикът на граничните преходи межу двете страни е нормален.

На всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Турция трафикът е нормален, допълват от „Гранична полиция“. 

 

 

 

