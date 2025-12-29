Не стойте на открито, има опасността от падащи предмети

За днес от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е издадено предупреждение за жълт код за силен вятър. Не стойте на открито, защото има опасност от падащи предмети. Това съветват от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) в съобщение на официалната си фейсбук страница във връзка с метеорологичната обстановка.

При необходимост гражданите могат да влязат в обществена сграда, подлез и да потърсят сигурен подслон, обясняват още от дирекцията. Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците, съветват също от ГДПБЗН. Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета и изчакайте до отминаване на опасността, обясняват оттам.

Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността, посочват също от ГДПБЗН.

За по-голямата част от страната днес е обявен жълт код за силен вятър, съобщава на сайта си НИМХ. Сред съветите на института за реакция при жълт код за вятър са повишено внимание за летящи във въздуха предмети, както и за възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Силен вятър имаше и вчера в почти цялата страна.