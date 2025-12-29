Жълт код за силен вятър в 24 области на страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният институт по метеорология и хидрология издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за умерен и временно силен вятър от запад-северозапад за 24 области на страната.

Това се посочва в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ, предава БТА.

Жълт код за силен вятър за днес не е обявен само за четири области на страната - Смолян, Хасково, Кърджали и Ямбол.

Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево.

По-значителна облачност ще има до обяд над планинските и североизточните райони. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, но през втората половина на деня ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, за София - около 4 градуса.

Над планините ще е предимно слънчево. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3 градуса, на 2000 метра - около минус 4 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над северното крайбрежие със значителна облачност. Ще духа силен и поривист вятър от запад-северозапад, който след обяд ще отслабва.

Максималните температури ще са между 5 и 7 градуса. Температурата на морската вода е 9-11 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала.