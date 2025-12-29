ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Празничен концерт на читалищата от община Монтана ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21994291 www.24chasa.bg

Гръцките фермери блокираха движението за камиони през ГКПП Кулата – Промахон

1192
Затворен е за тирове Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

Ограничено е движението за МПС над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата /при км 441/ през ГКПП Кулата – Промахон поради протест на гръцки граждани, съобщиха от АПИ.

Шофьорите изчакват на място.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Затворен е за тирове Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)