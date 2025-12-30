Кисело зеле със свински гърди и наденица

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Изпращам своята рецепта за едно ястие, характерно за наближаващите празници. Да си го припомним, а ще се радвам много, ако и читателите си го приготвят”, ни пише Петко Петков.
ПРОДУКТИ
1 кисела зелка
1 пресен суджук
400 г свински гърдички
2 бр. дафинов лист
червен и черен пипер
1 ч.ч. зелева чорба
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Запечатваме в тиган с малко мазнина месото за няколко минути. В същия съд добавяме нарязаното кисело зеле и го запържваме с червен пипер.
Прехвърляме го в йена или гърне. Овкусяваме с черен пипер и дафинов лист.
Наливаме 1 ч.ч. зелева чорба и 1 ч.ч. вода и печем на 180 градуса за час и половина.