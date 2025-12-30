ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Ива Христова: Супер грипът вече е у нас

Кисело зеле със свински гърди и наденица

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

КОЙ ГОТВИ 

“Изпращам своята рецепта за едно ястие, характерно за наближаващите празници. Да си го припомним, а ще се радвам много, ако и читателите си го приготвят”, ни пише Петко Петков.

ПРОДУКТИ 

1 кисела зелка

1 пресен суджук

400 г свински гърдички

2 бр. дафинов лист

червен и черен пипер

1 ч.ч. зелева чорба 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Запечатваме в тиган с малко мазнина месото за няколко минути. В същия съд добавяме нарязаното кисело зеле и го запържваме с червен пипер.

Прехвърляме го в йена или гърне. Овкусяваме с черен пипер и дафинов лист.

Наливаме 1 ч.ч. зелева чорба и 1 ч.ч. вода и печем на 180 градуса за час и половина. 

