Паркирането под Седемте рилски езера от 5 лева ста...

Възстановиха движението на влакове по Подбалканската линия след 12 часа блокада

Влакове на БДЖ. СНИМКА: Фейсбук/ БДЖ

Възстановено е движението на влаковете по Подбалканската линия в участъка между гарите Гурково и Твърдица. Трафикът беше блокиран за повече от 12 часа след тежка авария, предизвикана от ураганен вятър снощи около 22:45 часа.

Стихията е нанесла сериозни щети по контактната мрежа, прекъсвайки електрозахранването. Аварийните екипи на Национална компания „Железопътна инфраструктура" работиха през цялата нощ за отстраняване на повредите. По време на прекъсването пътниците бяха превозвани с автобуси между Твърдица и Дъбово. В 11:50 часа днес напрежението е подадено и разписанието постепенно се нормализира.

Влакове на БДЖ. СНИМКА: Фейсбук/ БДЖ

