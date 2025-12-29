ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дигиталният музей прави културата ни по-достъпна,­...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21995963 www.24chasa.bg

Паркирането под Седемте рилски езера от 5 лева става 5 евро

2480
Седемте рилски езера Снимка: Pixabay

Ползването на паркомясто при седалковия лифт към Седемте езера става 5 евро от Нова година - досега беше 5 лева, независимо от времетраенето, казаха за БНР от Общината в Сапарева баня. Синята зона в курортния град пък от 1 лев става 1 евро за час.

Покачването на цените е по решение на общинските съветници, които гласуваха увеличение на всички местни данъци и такси в община Сапарева баня от 1 януари.

Капацитетът на паркинга при седалковия лифт е 200 места и се пълни, особено за празниците. Има завишение за ползването и на седалковия лифт, съобщи БНР

Кметът на общината Калин Гелев коментира:

"Лева в евро на същата стойност става. Няма ли да протестират? Какво да протестират, те на служителите минималните заплати си вървят, поддържането поскъпва, какво да протестират. Плюс това, ние таксата не сме я вдигали, откакто паркингът е създаден през 2011 година. Инфлацията е много повече от това, което се покачва. От нова година от 1 евро в Сапарева баня за синята зона, нагоре до 5 евро".

Седемте рилски езера Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)