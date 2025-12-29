МВР: Няма се приемат картови плащания за глоби на граничните пунктове на 31 декември и 1 януари

Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в България и произтичащите от това технологични и технически настройки, към 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. няма да бъдат приемани картови плащания за глоби по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) чрез инсталираните на граничните контролно-пропускателни пунктове ПОС терминални устройства, съобщиха от "Гранична полиция".

Оттам уточниха, че плащанията ще могат да бъдат извършвани по останалите предвидени в нормативната уредба начини.

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса, посочиха от МВР по повод официалното въвеждане на еврото като валута у нас от 1 януари 2026 г. Очаква се тогава пощенските клонове да бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.

Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото, предупредиха от МВР и призоваха при съмнение за измама или друга злоупотреба незабавно да подадем сигнал на тел. 112 или да посетим най-близката структура на министерството.