Проф. Ива Христова: Супер грипът вече е у нас

Проф. Георги Рачев: Посрещаме Новата година с голям студ, първите дни на януари ще има затопляне

Климатологът проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

Отрицателни ще бъдат температурите в новогодишната нощ. 

Това каза климатологът проф. Георги Рачев в предаването "Тази сутрин" по bTV.

Той препоръча на новогодишните концерти на площада хората да се облекат добре, защото температурите ще са между -5 и -4°.

"На 1 януари ще има голям антициклон, центърът е над Балканския полуостров. Следващите 2 дни ще бъдат много студени, ще са т.нар. ледени дни - и максималните температури ще са минусови", каза климатологът.

"Посред нощ на 1-ви се очакват температури около -11° по високите части в планините. Малка е вероятността за сняг при посрещането на Новата година, но дори да превали, той няма да натрупа", обясни той.

"През първия уикенд се очакват доста по-високи температури в Южна Европа. В Рим човек може да се разходи по камизолка и по ризка. Изпращаме третата най-топла година в историята ни, но ще знаем със сигурност след 20 януари", обяви проф. Рачев.

Взривно затопляне започва през уикенда и продължава през първата седмица на януари, включително и по Йордановден, а по места и в следващите дни. В планините обаче се очакват все така минусови температури и мразовито време. Според прогнозата имало вероятност на в. Тодорка температурите да паднат и до -25°.

Валежите през януари ще бъдат в норма, но се очаква месецът да бъде по-топъл от стандартното за периода, коментира климатологът.

