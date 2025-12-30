Жълт код за силен вятър за цялата страна днес

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за умерен и временно силен вятър от запад-северозапад за цялата страна. Това става ясно от картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Времето днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но ще е без валежи. През деня вятърът от запад-северозапад отново ще се усили и ще е умерен до силен и поривист. Максималните температури ще са предимно между 5 и 10 градуса, в София - около 6 градуса.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5 градуса, на 2000 метра - около минус 2 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 8 и 11 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.