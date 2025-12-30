ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иранският президент иска диалог с протестиращите

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21999238 www.24chasa.bg

Жълт код за силен вятър за цялата страна днес

1376
Жълт код за силен вятър. КАРТА: НИМХ.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за умерен и временно силен вятър от запад-северозапад за цялата страна. Това става ясно от картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Времето днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но ще е без валежи. През деня вятърът от запад-северозапад отново ще се усили и ще е умерен до силен и поривист. Максималните температури ще са предимно между 5 и 10 градуса, в София - около 6 градуса.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5 градуса, на 2000 метра - около минус 2 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 8 и 11 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.

Жълт код за силен вятър. КАРТА: НИМХ.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)