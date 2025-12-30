Авария оставя част от центъра на София без парно и топла вода до 1 януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поради авария част от центъра на София остава без парно и топла вода от днес до 1 януари, съобщи "Топлофикация-София" на интернет страницата си.

Засегнати са абонатите на дружеството между бул. "Сливница", бул. "Христо Ботев", ул. "Ивайло", ул. "Отец Паисий", ул. "Дамян Груев", ул. "Добруджански край", ул. "Княз Борис I", ул. "П. Парчевич", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага", ул. "Доспат", бул. "Тотлебен", бул. "Пенчо Славейков". Очакваното възстановяване на топлоподаването е предвидено за 12:00 ч. на 1 януари, предаде БТА.

В бл.№ 405 от "Младост 4 "също няма да има парно и топла вода до 1 януари.

Част от "Лозенец" е без топлоподаване от 29 декември, като се очаква то да бъде възстановено утре в 11:00 ч. Засегнати са ул. "Янко Софийски войвода" № 19, 21, 22, 23, 24 и ул. "Миджур" № 9.