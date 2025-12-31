Бъркана торта с орехи и портокалови корички

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“Лесна, вкусна и свежа бисквитена торта. Тя е добра идея за свеж десерт и в новогодишната нощ”, ни пише Маргарита Димитрова.
ПРОДУКТИ
400 г бисквити (тънки и правоъгълни), 1 л прясно мляко, 100 шоколадов пудинг, 150 г захар, корите от 1 портокал, 50 г орехови ядки, 50 г стафиди, 1 ч.л. есенция ванилия
За поръсване на тортата:
50 г счукани орехови ядки
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Натрошаваме бисквитите на едри парчета. От млякото отделяме 200 мл и в него разтваряме пудинга. Останалото мляко кипваме.
Слагаме захарта. Изсипваме нишестената смес, добавяме есенцията и бъркаме пудинга, докато се сгъсти.
Отстраняваме готовия крем от котлона. В него слагаме бисквитите, нарязаните орехови ядки, наситнените портокалови корички и стафидите, които предварително сме киснали в топла вода, отцедили и подсушили.
Разбъркваме всичко много добре. Покриваме дъното и стените на квадратна форма със стреч фолио. Изсипваме тортената смес вътре и с помощта на лъжица я заглаждаме.
Поръсваме със счуканите орехи, загръщаме я със стреч фолио и я оставяме така, за да се охлади. Прибираме я в хладилник, докато тя се стегне напълно.