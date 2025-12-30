Километрични колони от коли на "Струма" край Симитли

Километрични колони от автомобили се заформиха този следобед в участъка от Благоевград до Симитли. Движението е интензивно и водачите са изнервени, защото се придвижват с 10 км в час или пък се налага да изчакват на място на автомагистрала „Струма" в района на Симитли.

Колите се движат в посока Банско или ГКПП Кулата за Гърция и след Симитли трафикът се разделя по двете направления. Колоната почва на около 4 километра след тунел „Железница".

"Тапата" е заради изнасянето на хората за новогодишните празници към зимния ни курорт или пък към южната ни съседка. Движението се регулира от пътни полицаи на моста на разклона от Симитли за Банско.

Някои шофьори се опитват да избегнат задръстването като минават по алтернативния маршрут, т. нар стар път през с. Железница, но и там се образува колона.