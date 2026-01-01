Златна нишка на тъмен фон в дома на млада двойка

Собствениците на този нов апартамент настояват пред арх. Александра Заарура, студио AtoZ Design, да го “потопи” в изцяло тъмната гама. И тъй като желанията на обитателите са най-важни, те са спазени максимално.

Интериорът на жилището в София наистина се откроява с плътните тонове в стените и мебелите. Друго изискване на новодомците е било да разполагат с достатъчно места за съхранение.

Както и да се проектира специално за това пространство корпусна мебел, която да се развие оптимално в неголямата площ от около 78 квадратни метра.

В изпълнението на интериора

присъстват луксозни детайли

като интелигентна осветителна система, италиански маси, тапетни врати с дизайнерски дръжки, мазилки със златни пигменти и най-висок клас електроуреди.

В апартамента се влиза през преддверие, което екипът на арх. Заарура е разширил след “отваряне” на складово помещение към антрето. Новият дом разполага и с дневна с кухня, с две спални плюс баня с тоалетна. На този етап е завършена реализацията на всички помещения без детската стая, която ще бъде обзаведена в подходящия момент.

В корпусната мебел на антрето има компактен модул, в който са поместени пералня, сушилня и бойлер, както и кошове за пране с изтегляне – всички те са скрити зад вратички с декоративни златни дръжки. В дневната зона на тъмния фон приятно изпъква синята тапицерия на столовете около масата за хранене. В същия морски оттенък е и удобният диван в къта за почивка. Кухнята е една от основните зони във всекидневната и разполага с допълнителен плот, скрит в едно от чекмеджетата. Тук практично е намерено и място за работа с бюро, което се явява като естествено продължение на холната секция.

Оригинален вариант виждаме в интериорната врата на дневното помещение – т.нар. таблен ефект в интересна геометрия се превръща в интересен акцент на цялото пространство.

В спалнята са проектирани множество отделения за съхранение на дрехи и вещи, като най-нестандартното решение е

тоалетката с чекмеджета,

зад която има лост за дрехи и

отделения за други вещи

Банята е разделена на суха и мокра зона чрез параван с плъзгащи се врати. При душа е изработена пейка от технически камък за повече комфорт. Достатъчно място за съхранение е осигурено дори и в мократа зона – пространството около вградената WC структура е решено с ПВЦ шкафове и ниши. Тук, всъщност цялото разпределение, заварено от строителството, е изцяло променено, за да бъде максимално удобно и елегантно.

Така, съобразявайки се с желанията на клиентите и следвайки авторската си концепция, арх. Заарура постига интересно интериорно решение за неголям дом на млади хора, желаещи комфорт и специфична визия в него.