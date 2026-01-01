ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 1 януари рожден ден имат

Иван Кръстев, политолог, основател и председател на УС и програмен директор "Глобални акценти" на "Център за либерални стратегии"

Проф. д-р Иво Кременски, специалист по генетика, консултант към Националната генетична лаборатория

Проф. Георги Янков, художник, ректор на Националната художествена академия

Радостин Василев, депутат

Росица Кирова, депутат

Траян Марковски, адвокат

Димитри Иванов, журналист и преводач

Латинка Петрова, актриса

Вера Кирова, балерина

Д-р Красимир Катерински, началник на отделението по образна диагностика в МБАЛ “Сердикамед”

Василена Златарева, зам.главен счетоводител на “Изток плаза”

