Топъл и дъждовен ще е януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новата година идва със слънце, след това настъпват облаците

Сняг ще прехвърча, но по-обилно чак в края на месеца

Дъждовен, но топъл януари очаква България. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В първите дни на новата година ще има повече слънце, а в края на месеца се очаква сняг. Минималните температури ще са между -6 и -3°, а максималните: между 1 и 6°.

Заради по-стабилното време за туристите ще бъдат достъпни и високите части на планините. Ниските температури и снежната покривка обаче изискват добра екипировка, която да предпазва от измръзване. Препоръчително е носенето на снегоходки и “котки”, за да се избегне подхлъзване и затъване в преспите, съветва Янков.

През първите десетина дни на януари се очакват повече валежи от дъжд, най-вече в градовете, а температурите ще са с 4 градуса по-високи от обичайните за сезона.

В първия ден от новата година - Васильовден, ще се затопли, но следобед се очаква заоблачаване. Температурите обаче ще продължат да се покачват и до Йордановден ще има чувствително затопляне, като

дневните температури на места ще достигнат до 14°

Седмицата обаче ще бъде ветровита. Облачно се очаква да бъде над западните и южните райони на страната, където ще има и условия за слаби дъждове.

Захлаждане ще има от Ивановден до 10 януари, а в западните и северните райони се очакват валежи. В планините ще превалява мокър сняг.

От 11 до 15 януари валежите от дъжд и сняг ще бъдат често явление. На 11-и , 12-и и 14 януари по- съществени валежи се очакват в западните райони. В планините ще вали сняг.

Дневните температури в населените места ще бъдат положителни: от 6 до 11°.

От средата на месеца се очаква ново затопляне и период без валежи, а температурите ще са с 3 градуса над нормата.

От 16 януари следва сух и топъл период, с мъгли в ниските места и слънце в планините. Ще продължи и в началото на третата десетдневка.

От 20-и до 24-и ни очаква сухо време, чести мъгли в ниските места и слънце в планините.

Към края на януари пък се очаква чувствително застудяване, което ще доведе със себе си и сняг. По-интензивни ще бъдат снеговалежите около 26 и 27 януари.

В Добруджа се очакват и виелици с навявания

Все пак температурите остават над обичайните за сезона. Дневните в традиционно топлите места ще достигат 1-2°. От 30 януари ще се затопли слабо, без валежи.

Геомагнитни бури между 17 и 21.01.

През повечето дни на януари слънчевата активност ще бъде средна, земното магнитно поле ще бъде с повишена интензивност. Повишение на геомагнитната активност и условия за геомагнитни бури се очаква през периодите 17 - 21 и 25 - 26 януари, като ще засягат и Балканите.

От 27-и до края ня месеца земното магнитно поле ще бъде спокойно и магнитни бури не се очакват.

Народна метеорология

Ако Голям Сечко е със сняг, пролетта ще бъде дъждовна, лятото - студено, и обратно. Когато януари е без сняг, то юли ще без дъжд. Голям сняг предвещава голямо плодородие през годината. Ако прогърми - лятото ще бъде ветровито, дъждовно и неплодородно. Ако на 1.01. падне мъгла, лятото ще чакаме град.

Ако на Попова Коледа (5 януари) замръзне китката, с която ръси попът, зимата ше е дълга. Облачна нощ срещу Богоявление вещае плодородна година.

Меко време на 6 януари носи много болести през годината. Там където има мъгла, през лятото ще падне град. Ако е ясно и студено - овцете ще са здрави, а ако вали сняг - много пчели ще се нароят. Ако на Ивановден (7 януари) няма лед, лятото ще е хладно. Дъжд и сняг на Бабинден (8 януари) вещаят плодородна година. А дебел сняг на Атанасовден (18 януари) означава голям берекет през годината. На Св. Атанас си отива зимата.