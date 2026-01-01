Слънце на 1 януари, започва бързо затопляне

Днес ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб и умерен от запад, но до вечерта ще се ориентира от югозапад и с него ще започне бързо затопляне. Максималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°. Такава е прогнозата за времето на НИМХ, цитиран от БТА.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде умерен от запад, но до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 2°-5°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но много студено. Ще духа силен северозападен вятър и ще има условия за измръзване. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 10°.

През следващите два дни вятърът от юг-югозапад ще се усили, особено в Източна България и районите, разположени северно от планините. С него и температурите ще се повишат бързо и в събота минималните ще са между минус 4° и 1°, а максималните - между 10° и 15°. В по-голямата част от страната ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни в събота над северните и планинските райони, където на места ще превали, предимно дъжд. Възможни са и поледици.