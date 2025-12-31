Увеличиха пътните такси на важна за България магистрала в Гърция

Нови цени на пътните такси ще се прилагат от полунощ на 1 януари 2026 г. на магистрала Егнатия в Гърция след отдаването на магистралата на концесия, съобщават гръцките медии.

Таксите на пункта след прехода Кулата-Промахон, откъдето минава основният трафик на българите са вдигнати за леки коли от 1,90 евро на2,35 евро. За мотоциклети и триколки вече ще са 1,65 евро, вместо досегашните 1,30 евро. За камиони, автобуси и други превозни средства с по-малко от четири оси - от 5,95 евро (от 4,80 евро досега ) и за камиони и други превозни средства с четири (4) или повече оси - от 8,30 евро (от 6,70 евро).

Пътните такси от страната Лагада на пътя Серес-Солун, новите цени са: за мотоциклети и триколки - 0,25 евро , за леки превозни средства - 0,35 евро, за камиони, автобуси и други превозни средства с по-малко от четири оси - 0,90 евро и за камиони и други превозни средства с четири или повече оси - 1,30 евро.

В района на Аспровалта двуколесните превозни средства и триколки ще плащат 0,95 евро, леки превозни средства - 1,40 евро, камиони и автобуси - 3,50 евро и камиони с повече от 4 оси - 4,90 евро.