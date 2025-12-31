ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте ситуацията по пътищата в страната в момента

Картовите плащания на билет за градски транспорт в София ще се таксуват на 2 януари

СНИМКА: Архив

Плащането на пътувания, направени днес, 31 декември, и на 1 януари в градския транспорт в София, ще бъдат отчетени и таксувани по банковите карти на 2 януари.

Важното уточнение правят от ЦГМ във връзка с предстоящото преминаване към еврото като официална валута.

Ако пътуването се осъществява след 04:00 часа на 31 декември, известието за плащане (SMS, push и др.) може да бъде получено на 1 януари. Пътуванията, направени на 31 декември и 1 януари, ще бъдат отчетени и таксувани по банковите карти на 2 януари.

СНИМКА: Архив

