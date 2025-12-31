ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папата приключи 2025 г. с молитва Рим да бъде гостоприемно място за чужденци и уязвими, млади и стари

Папа Лъв XIV СНИМКА: Виолина Христова

Папа Лъв XIV приключи днес 2025 г. с молитва град Рим да бъде гостоприемно място за чужденци и уязвими хора, млади и стари, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Светият отец председателстваше вечерната служба на Нова година в базиликата "Свети Петър".

В проповедта си той благодари на град Рим и на доброволците, които помогнаха да се улесни движението на множеството, което посети базиликата "Свети Петър" и премина през Свещената порта.

"Какво можем да пожелаем на Рим? Да бъде достоен за най-малките си. За децата, за самотните и уязвими възрастни хора, за семействата, които се борят да оцелеят, за мъжете и жените, които са дошли от далеч, надявайки се на достоен живот", каза папата.

