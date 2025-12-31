ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пилот за посрещане на Нова година на 11 000 м над земя

2024
Нова година от високо. Снимка: Профил на Марио Бакалов

През последните близо 20 години ми се е случвало няколко пъти да летя точно в 00,00 ч на Нова година. Това написа в профила си във фейсбук Марио Бакалов, пилот на "Луфтханза", който на 16.10.2016 г. приземи за първи път най-големия пътнически самолет в света, "Еърбъс A-380", в София.

Ето как се посреща Нова година, докато се управлява самолет:

"Горе, на около 11 000 метра, е тъмно. Пълна тишина.
Само светлините на градовете долу. И после започва нещо много странно и впечатляващо - фойерверките.
Не наведнъж, а постепенно – в зависимост от това над кое място минаваш.

Случвало ми се е да прелетя точно над Барселона в 00,00 ч местно време - и буквално навсякъде под нас да избухнат зарите. Целият град светва", пише Бакалов

Точно в 12 часа са сервирали шампанско на борда.

"Интересното е, че в същия този момент:
- над едно място вече е Нова година
- над друго тя е минала преди минути
- а малко по-нататък... още не е започнала.

Един и същ полет.

Един и същ самолет.

Различно време под крилете."

Нова година от високо. Снимка: Профил на Марио Бакалов
Марио Бакалов
Нова година от високо. Снимка: Профил на Марио Бакалов
Марио Бакалов
Нова година от високо. Снимка: Профил на Марио Бакалов
Марио Бакалов
