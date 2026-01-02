Православен календар за 2 януари, вижте кой има имен ден днес

Свети Силвестър Римски

Св. Силвестър бил ръкоположен за дякон, а после станал 35-ият папа, управлявал Римската църква почти 22 години. Той е един от инициаторите на свикването на Първия вселенски събор в Никея, на който била осъдена ереста на Арий, утвърден Символът на вярата и изработени 20 канона за църковно управление и дисциплина. Св. Силвестър починал в дълбока старост. Светите му мощи почиват в построената от него гробница във Вечния град.

Празнуват: Горан, Горица, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Серафим, Силва, Силвия, Силвана, Силвестър