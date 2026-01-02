ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10-годишният Коки, който събира и изважда 4-цифрен...

Времето София -5° / -10°
Предимно слънчево и с вятър ще е на 2 януари

2048
Минималните температури ще са предимно между минус 5° и 0° СНИМКА: Pixabay

Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна България слабо ще превали. Ще духа умерен, временно силен вятър от югозапад. Минималните температури ще са предимно между минус 5° и 0°, малко по-ниски в котловините на Югозападна България.

Максималните температури ще са между 5° и 10°. В София минималната температура ще е около минус 3°, максимална - около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна Стара планина, Рила и Пирин ще превали слабо. Ще духа силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 4°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

Минималните температури ще са предимно между минус 5° и 0° СНИМКА: Pixabay

