България – от „Монро" през „Уилсън" до „Тръмп"

На 3 януари рожден ден имат

1924

Димитър Кърнев, китарист и композитор

Иво Тонев, бизнесмен

Ваня Иванова, световна шампионка по самбо

Сашка Кирилова, заместник-управител финансова дейност на УМБАЛ “Софиямед”

Любен Иванов, депутат

Христо Кьосев, журналист

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

