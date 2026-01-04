На 4 януари рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн, невролог, ръководител на отделение в Клиниката по нервни болести към УМБАЛ “Александровска”, бивш ректор на Медицинския университет - София, бивш председател на Съвета на ректорите на висшите училища, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Доц. д-р Борислав Герасимов, невролог, републикански консултант по спешна неврология и автор в рубриката на “24 часа” “Докторе, кажи!”

Христо Шопов, актьор

Д-р Александър Капурдов, началник лаборатория по патоанатомия в МБАЛ “Сердикамед”

Константин Вълков, журналист, бивш програмен и търговски директор на Дарик радио

Росен Кирилов, бивш национал по футбол

Теодор Захов, съсобственик на “Икономедиа”