Катастрофа с камион затвори пътя Русе - Бяла

Катастрофа с камион затвори и в двете посоки пътя Русе - Бяла в района при разклона за Борово, съобщиха от АПИ.

Камионът е самокатастрофирал и ще бъде репатриран. Произшествието е станало в ранния следобед. По първоначална информация ремаркето на камиона се е откачило и тирът е излязъл от пътя. На място е изпратен екип на Спешна помощ, който е откарал шофьора в болницата в Бяла. Мъжът е пострадал леко, най-вече от счупени стъкла, съобщи "Русе Медиа".

Обходният маршрут за леки автомобили е Обретеник – Ценово – Бяла и обратно. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".