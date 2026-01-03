ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 3 януари

Православен календар. Снимка: Архив

Св. прор. Малахия. Св. мчк Гордий

Св. Малахия е един от 12-те малки пророци. Предсказал идването на св. Йоан Предтеча, който ще приготви двойното пришествие на Христа, когото нарича "слънце на правдата".

Автор е на последната пророческа книга от Стария завет, заради което го наричат "печат на пророците".

Заедно с мнозина християни Гордий напуснал родния си град Кесария и се скрил в пустинята, докато се прекрати жестокото гонение.

Щом се завърнал обаче, го посекли с меч, защото не се отрекъл от своя Бог.

Православен календар. Снимка: Архив

