Дъжд в някои области у нас в събота, температурите се повишават

Днес на повече места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. По най-високите планински части ще превалява сняг. Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната. Температурите ще се повишат: минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – предимно между 7° и 12°, малко по-високи на север от планините и в източните райони. За София минималната температура ще е около 1°, максималната - около 11°.

Над Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщи БТА.

Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина ще има превалявания от дъжд, в местата с надморска височина над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около минус 0°.

В неделя и понеделник ще бъде облачно. На места, главно в Северна България и планинските райони ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад, температурите там ще се задържат високи, до 16°-18°. В северозападните райони вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква студен въздух. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, по-късно през деня и дъждът ще преминава в сняг. Остават и условията за поледици.