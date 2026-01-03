ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обмисля се още едно качване към Бетонния мост в Пл...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22015878 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя около Крайморие в посока Созопол, движението е в една лента

1588
Полиция СНИМКА: 24 часа

Движението по път II-99 в района на Крайморие в посока Созопол се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)