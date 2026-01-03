ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обмисля се още едно качване към Бетонния мост в Пл...

Катастрофа при км 312 на АМ "Тракия" към София, движението е в активната лента

Полиция СНИМКА: Архив

Движението при км 312 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в активната лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

