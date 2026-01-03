Климатологът Христо Попов: Силен вятър днес и утре, през другия уикенд - много сняг

До края на деня ще продължат силните ветрове у нас - страната ни е в периферията на мощен циклон. Враца е в подножието на планината и затова там вятърът е още по-силен вятърът.

Цялата страна ще бъде обхваната от тези ветрове - уикендът ще е ветровит, утре жълт код по Черноморието. Трябва всички много да внимават, заяви климатологът Христо Попов за "Събуди се" по Нова телевизия.

Той обясни, че рязката промяна в температурите е свързана с тези ветрове. Наблюдава се редуване на по-ниски с по-високи температури. В западната част на страната няма да са толкова големи амплитудите.

"Ще започне снеговалеж от четвъртък от запад, после цяла Северна България и планините. През следващия уикенд ще има достатъчно сняг и за ски. В София ще има сняг и трябва да сме подготвени. След високите температури от 10 градуса не се очаква рязко захлаждане - то ще стане след 11 януари, когато ще премине студен фронт.

Днес и утре препоръчвам на хората, които ще се прибират от дългата почивка и им предстои пътуване - да тръгват по-рано и подготвени за път", допълни Христо Попов.