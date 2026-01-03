ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановиха движението по "Хемус" в посока Шумен

АМ „Хемус" СНИМКА: АПИ

Възстановено е движението при км 377 на АМ "Хемус" в посока Шумен, съобщиха от АПИ.

По-рано през деня имаше ограничения, заради изтеглянето на товарен автомобил, пропаднал в канавката.

Движението в участъка се извършваше в изпреварващата лента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ „Хемус" СНИМКА: АПИ

