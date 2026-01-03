ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паднало дърво спря трамваите по линия 10 и 15

2808
Трамвай СНИМКА: Архив

Трамваите по линия 10 и 15 не се движат заради паднало дърво върху контактната мрежа в района на "Семинарията". Трамваите се движат до площад "Журналист", съобщи bTV. 

Днес в София има силен вятър, който е причина за множество инциденти, заявяват от Столична община.

Подадени са 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция" и на Столичната пожарна работят по разчистването и обезопасяването на засегнатите участъци.

Кметът Васил Терзиев е разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци и засилен мониторинг, за да се намали рискът за хората.

Майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им на Витоша. Инцидентът е станал на ул. „Беловодски път" към Копитото около 10 часа.

Трамвай СНИМКА: Архив

