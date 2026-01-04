ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 4 януари, вижте имениците

На 4 януари южният вятър пак се усилва, температурите остават в широки граници

Днес южният вятър в районите, разположени северно от планините и в Източна България, отново ще се усили. Снимка: Пиксабей

Днес южният вятър в районите, разположени северно от планините и в Източна България, отново ще се усили. Ще бъде предимно облачно, но през деня на места, главно в Източна и Южна България ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в северозападните райони и Родопската област ще има превалявания от дъжд. Дневните температури ще са в много широки граници – от 2° в крайните северозападни райони до 17°-18° в Източна България, в София – около 14°. Такава е прогнозата на НИМХ, цитирана от БТА

По Черноморието през нощта ще бъде облачно с валежи от дъжд, но още сутринта валежите ще спрат, а през деня и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно облачно и на места ще има превалявания от слаб сняг, под около 1800 метра - от дъжд. Ще духа бурен и ураганен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.

През първите дни от новата седмица ще преобладава облачно време. На места, повече в Северна България и планинските райони ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици.

Днес южният вятър в районите, разположени северно от планините и в Източна България, отново ще се усили.

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)