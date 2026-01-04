ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жълт код за силен вятър е обявен за 16 области в страната

Вятър Снимка; Пиксбей

Жълт код за силен вятър обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес в 16 области в страната. Очаква се поривите на вятъра да достигат до 90 км/ч., съобщава НИМХ на сайта си.

Предупредителният код е в сила за областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, София - град, София област, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

За областите Видин и Монтана в Северозападна България се очакват също снежна покривка до 10 см и заледяване на пътните настилки.

Според прогнозата на метеоролозите от НИМХ дневните температури ще са в много широки граници – от 2° в крайните северозападни райони до 17°-18° в Източна България, в София – около 14°. В планините ще духа бурен и ураганен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.

