ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Захари Бахаров намери по телефона главната гер...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22021147 www.24chasa.bg

Лоши са условията за туризъм във високите части на планините - силен вятър, снегът се топи

404
СНИМКА: АРХИВ

Неподходящи са условията за туризъм днес във високите части на планините, не се препоръчва излизане над горския пояс, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Навсякъде вятърът е много силен и снегът се топи, защото е много топло. На Боровец е 8 градуса, 1 градус на Алеко, т.е. положителни температури. Единствено на връх Ботев температурата е отрицателна от минус 1 градус, посочиха от ПСС.

В най-високите части на планините има и мъгла, така че времето там е неприятно. Неподходящи са условията за туризъм във високото, в горския пояс ще бъде приятно, казаха от спасителната служба.

Заради много силния вятър хората трябва да са добре екипирани с топли дрехи. Освен това с качването на температурите лавинната опасност расте, така че хората трябва да бъдат внимателни и да следват зимната маркировка, казаха от ПСС. Оттам посочиха още, че в следващите дни, ако температурите паднат, ще бъде ужасно за ходене в планините и хората трябва да бъдат много внимателни.

През изминалото денонощие планински спасители от Сандански по молба на полицията са работили за извеждане на пострадал ловец от терена.

СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)