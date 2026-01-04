ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През изминалия ден са хванати 18 шофьори с алкохол...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22022284 www.24chasa.bg

Над 30 метра в секунда е скоростта на вятъра край Рилските езера

812
Рилските езера Снимка: Пиксабей

Над 30 м/сек е скоростта на вятъра в района на Рилските езера в Рила планина и времето не става за разходки на открито в планината, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба в Дупница.

Планинските спасители посочиха, че придвижването при такива пориви на вятъра е почти невъзможно. Силният вятър е един от най‑важните фактори за повишен лавинен риск, допълниха от спасителната служба. Оттам предупредиха, че дни като днешният не са за излети в планината и посъветваха да се търсят алтернативи за разходки.

След силен вятър опасността в планините остава висока няколко дни дори ако времето се оправи, добавиха от спасителната служба в Дупница.

Жълт код за силен вятър обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес в 16 области в страната. Очаква се поривите на вятъра да достигат до 90 км/ч., съобщава НИМХ на сайта си. Предупредителният код е в сила за областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, София-град, София област, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

Рилските езера

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)