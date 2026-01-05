Червени кексчета с фурми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правят се с цвекло и крема сирене

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.



Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева предлага рецепта за празнични червени кексчета - мъфини с фурми и вишнево сладко, гарнирани с бял крем, червен касис и боровинки.

ПРОДУКТИ

6 яйца, 5 с. л. светлокафява захар, 6 с. л. брашно, 100 г печено във фолио червено цвекло, 1 бакпулвер, 10-15 натурални фурми и вишни от сладко.

За крема: 300 г крема сирене, 100 г масло, 1 ч. л. ванилов екстракт, пудра захар на вкус.

За украса: червен касис и боровинки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбиваме с блендер жълтъците с цвеклото, а белтъците със захарта. Постепенно добавяме червената смес, разбърквайки с шпатула. Прибавяме пресятото брашно с бакпулвера.

Изсипваме сместа във форми за мъфини, застлани с хартиени капсулки, като във всяка слагаме от почистените от костилките фурми и плодовете от сладко. Печем в загрята фурна на 180 градуса до суха клечка.

Разбиваме с миксер размекнатото масло до побеляване. Добавяме крема сиренето със захарта и ваниловия екстракт и разбъркваме за кратко. Готовия крем слагаме в сладкарски пош и декорираме. Украсяваме с червен касис и боровинки.