Тръмп се съмнява да е имало украинска атака срещу ...

На 5 януари рожден ден имат

1716

Стефани Кирякова, олимпийска шампионка от ансамбъла по художествена гимнастика

Михаил Ганев, световен шампион по борба

Ваня Кастрева, бивш началник на Регионалното управление на образованието в София

Старши комисар Димитър Машов, началник на ОДМВР - Велико Търново

Ген.-лейтенант Цанко Стойков, бивш заместник-началник на отбраната

Д-р Димитър Деликостадинов, началник на Спешното приемно отделение в УМБАЛ “Пълмед”

Николай Пекарев, карикатурист

Виолета Кърпачева, депутат

Хамид Хамид, депутат

Милена Андонова, сценарист и режисьор

Ангел Семерджиев, бивш председател на ДКЕВР

Яна Акимова, шампионка по латино танци

