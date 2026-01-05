На 5 януари рожден ден имат

Стефани Кирякова, олимпийска шампионка от ансамбъла по художествена гимнастика
Михаил Ганев, световен шампион по борба
Ваня Кастрева, бивш началник на Регионалното управление на образованието в София
Старши комисар Димитър Машов, началник на ОДМВР - Велико Търново
Ген.-лейтенант Цанко Стойков, бивш заместник-началник на отбраната
Д-р Димитър Деликостадинов, началник на Спешното приемно отделение в УМБАЛ “Пълмед”
Николай Пекарев, карикатурист
Виолета Кърпачева, депутат
Хамид Хамид, депутат
Милена Андонова, сценарист и режисьор
Ангел Семерджиев, бивш председател на ДКЕВР
Яна Акимова, шампионка по латино танци