Зимен Кръстовден е, тази нощ се сбъдват желания, вижте имениците

Зимен Кръстовден – Попова Коледа Наричан още Кръстци, Водокръщи.

Св. прор. Михей. Св. мчци Теопемт и Теона. Преп. Синклитикия и Аполинария

Св. Теопемт бил хвърлен в тъмница при гоненията на християните, жестоко изтезаван, но оживял. Приписали чудото на магьосничество и повикали езическия маг Теона да отрови епископа. Ала и неговите отрови не погубили мъченика. Теона приел и публично изповядал християнската си вяра, поради което бил заровен жив, а Теопемт - обезглавен.

Сутринта в църквата се отслужва служба, водата се кръщава и освещава. Като ръси по къщите, попът оставя и по малко бяла и червена вълна, с която се правят мартенички на 1 март. Народът вярва, че ако на Кръстовден замръзне китката босилек, с която попът ръси, годината ще е плодородна.

Смята се, че в нощта на Зимния Кръстовден срещу Йордановден, небето се отваря, но само праведните могат да го видят и пожелаят ли си нещо - ще се сбъдне. Вярва се, че на този ден животните и птиците проговарят с човешки глас, а всички реки и поточета спират за миг, за да се пречистят и потекат отново.

Имен ден празнуват: Кръстьо, Кръстана