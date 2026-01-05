ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп се съмнява да е имало украинска атака срещу ...

Облачно време ни очаква на 5 януари, на места ще превали, а по морето ще е приятно

В София максималната температура ще бъде около 12° СНИМКА: Pixabay

Днес ще преобладава облачно време. На места, главно в Северна България и Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, максималните – до 14°-16°. В по-голямата част от Дунавската равнина вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки или малко над 0°. В София максималната температура ще бъде около 12°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

