Григор Димитров: Искам да завърша сезона

Жълт код за опасен вятър и в понеделник

2504
СНИМКА: НИМХ

В понеделник вятърът отново ще се усили. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км/ч остава в сила в районите на север от планините и в източните части от страната. Максималните температури ще бъдат в широки граници, от около 1°- 2° в северозападните райони до около 17° в източните. Превалявания ще има отново на главно в Северна България, в крайните северозападни райони дъждът ще се преминава в сняг.

В планините ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Ще вали главно в Рило-Родопската област, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1800 метра.

В по-голямата част от Европа ще се задържи студено за сезона и на много места ще превалява сняг. Под влиянието на обширна многоцентрова циклонална област, на Апенините ще бъде с валежи от дъжд, в отделни райони интензивни и с гръмотевична дейност. Значителни валежи от дъжд се очакват и в западните части от Балканите, а в северзападните ще превалява сняг. В източната половина от полуострова ще продължи да духа силен южен вятър, пише БНТ. 

СНИМКА: НИМХ

