Синята зона и зелената зона в София отново действат, поскъпването не влиза засега

От днес синята и зелената зона в София отново са в сила, след като не работеха в празничните дни. Те ще бъдат на миналогодишните цени.

Двойно по-скъпото и по-всеобхватно паркиране трябваше да влезе в сила от началото на 2026 г., но това няма да стане. Причината е обжалването пред Административния съд.

В края на ноември съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София. Административният съд определи като нищожно решението на Столичния общински съвет от 13 ноември. То подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.

Заради множеството обжалвания на наредбата, тя няма да влезе в сила до приключване на делата по нея. Това става ясно от решението на магистратите. Така, най-вероятно, старите цени и зони ще останат да действат и в началото на 2026 година.

Общината обжалва. Все още обаче няма решение по казуса. Заради това още преди празниците от Столичната община обясниха, че дори и да има някакво решение до началото на януари и то да е в полза на местната власт, новите цени и зони за паркиране няма да как да да се прилагат веднага. Причината е, че е нужно най-малкото да се сменят знаците и маркировката в сегашните синя и зелена зона.

Талоните за почасово платено паркиране в синя и зелена зони продължават да са валидни, обявиха преди ден от Центъра за градска мобилност. Водачите, които имат предварително закупени талони, могат да ги използват, както досега.

Какви ще са цените в евро?

- Талон на стойност 0,50 лв. / 0,26 €, даващ правото на паркиране в "Зелена зона" в рамките на 1/2 час (30 минути).

- Талон на стойност 1,00 лв. / 0,51 €, даващ правото на паркиране в "Зелена зона" в рамките на 1 час или паркиране в "Синя зона" в рамките на 1/2 час (30 минути).

- Талон на стойност 2,00 лв. / 1,02 €, даващ правото на паркиране в "Зелена зона" в рамките на 2 часа или паркиране в "Синя зона" в рамките на 1 час.

Цените не са актуализирани от 13 години и сега общината потърси решение за това как паркирането в столицата да се улесни, особено в идеалния център на града.