Към този момент пътищата към Витоша са отворени, тъй като вятърът не е толкова силен.

В неделя от СО временно затвориха пътищата към планината, след като уикендът беше белязан от трагедия - дърво падна върху автомобил и уби 31-годишна жена, майка на две деца.

Силният вятър причини и падане на клони и дървета и на други места в столицата.

"До момента сме получили 83 сигнала, които сме обработили. От тях 32 са за паднали дървета и клони, както на територията на парк Витоша, така и в София. Повечето от останалите сигнали са за опасни фасади, паднали билбордове и строителни огради. Има щети нанесени върху автомобили, които са паркирани, няколко от тях. За щастие нямаме сериозни инциденти от този силен и ураганен вятър на места в южните райони, така че за момента обстановката е спокойна", обясни пред БНТ Красимир Димитров, директор на "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община.

Попитан кой е виновен за трагедията преди два дни, Димитров отсече:

"Парк Витоша си има своите управления и си има своите отговорности."

От СО обясняват, че през ноември са премахнати след обследване 68 опасни дървета по пътищата към Алеко и към Златите мостове.