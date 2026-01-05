ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Условията за туризъм в планините са лоши - вятърът е бурен, има и мъгла

Времето не е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст.

Времето е облачно, мъгливо, на места превалява дъжд, който се очаква да преминава в сняг.  По откритите части и билата духа силен, до бурен вятър. Температурите варират от минус 2 до 0 градуса, съобщава БТА.

В планините ще преобладава облачно време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

За днес е обявен и жълт код за силен вятър или образуване на поледици в 16 области в страната, съобщават на сайта си от НИМХ.

В областите Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Перник, Сливен, София-град, София-област, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол предупредителният метеорологичен код е за силен вятър. Очаква се поривите на вятъра да достигнат до 90 км/ч.

